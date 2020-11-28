Перес выступит с заявлением по поводу своего будущего в понедельник

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес проведет пресс-конференцию в понедельник, 30 ноября, сообщает журналист Альберт Фабрега.

Предполагается, что на ней мексиканец сделает заявление о своем будущем. Перес покинет «Рейсинг Пойнт» после сезона-2020, его место в команде займет Себастьян Феттель. Ранее сообщалось, что Перес является одним из претендентов на место партнера Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

El pr?ximo Lunes 20h30 (hora Bar?in) Checo P?rez tiene programada una rueda de prensa.



Checo P?rez has scheduled a press conference on Monday at 20h30 (Bahrain time). — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) November 28, 2020

Перес занимает 4-е место в личном зачете «Формулы-1» сезона-2020, на его счету 100 очков.