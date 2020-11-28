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Перес выступит с заявлением по поводу своего будущего в понедельник

14:38
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес проведет пресс-конференцию в понедельник, 30 ноября, сообщает журналист Альберт Фабрега.

Предполагается, что на ней мексиканец сделает заявление о своем будущем. Перес покинет «Рейсинг Пойнт» после сезона-2020, его место в команде займет Себастьян Феттель. Ранее сообщалось, что Перес является одним из претендентов на место партнера Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Перес занимает 4-е место в личном зачете «Формулы-1» сезона-2020, на его счету 100 очков.

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