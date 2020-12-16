Основатель «Уильямс» госпитализирован и находится в стабильном состоянии
10:17
Основатель «Уильямс» Фрэнк Уильямс госпитализирован, сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».
В официальном заявлении отмечается, что семья 78-летнего британца не желает сообщать подробности состояния экс-руководителя команды по семейным причинам. Сообщается, что состояние Уильямса является стабильным.
Уильямс создал команду в 1969 году. В 1987 году он получил Орден Британской империи за успехи в автоспорте, в 1999 году его наградили титулом сэра.
Everyone at the team sends their best to Sir Frank and wishes him a speedy recovery.#WeAreWilliams ? pic.twitter.com/bqisAtNWuR— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 15, 2020
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