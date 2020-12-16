Основатель «Уильямс» госпитализирован и находится в стабильном состоянии

Основатель «Уильямс» Фрэнк Уильямс госпитализирован, сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

В официальном заявлении отмечается, что семья 78-летнего британца не желает сообщать подробности состояния экс-руководителя команды по семейным причинам. Сообщается, что состояние Уильямса является стабильным.

Уильямс создал команду в 1969 году. В 1987 году он получил Орден Британской империи за успехи в автоспорте, в 1999 году его наградили титулом сэра.