Мика Сало перенес плановую операцию

Экс-гонщик Формулы-1 Мика Сало, который был одним из судей «Гран-при России», перенес плановую операцию. Ему потребовалось хирургическое вмешательство после травмы колена, сообщает Iltalehti.

Недавно бывший гонщик, в конце 90-х и начале 2000-х выступавший в «Формуле-1», а затем продолживший карьеру в GT и гонках на выносливость, выставил на продажу значительную часть своей коллекции памятных вещей, связанных с автоспортом, выручив за них больше 62 тысяч евро.