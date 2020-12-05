Мазепин оштрафован и опустился на седьмое место

Российский пилот «Хайтек джи-пи» Никита Мазепин, ставший третьим в первой гонке заключительного этапа «Формулы-2» в Бахрейне, получил штраф в пять секунд и откатился на седьмую позицию.

Россиянин наказан за слишком активную защиту позиции от Фелипе Друговича на последнем круге.

Несмотря на это, Мазепин все равно гарантировал себе суперлицензию для участия в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Напомним, 21-летний россиянин на днях подписал контракт с командой «Формулы-1» «Хаас».