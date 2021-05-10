Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» акцию российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина перед стартом «Гран-при Испании» 2021 года.

Пилот «Хааса» преклонил колено в рамках традиционной церемонии, посвященной борьбе с расизмом. Позже Мазепин объяснил, что сделал это в память о ветеранах.

«Он надел георгиевскую ленточку, с этим вопросов нет. Но он встал на колено. Если хотел почтить память, зачем это делал с остальными? У нас не принято на коленки падать. Не надо прогибаться под это безумие. У Никиты грешки какие-то есть что ли? Он в «Артеке» темнокожих бил? Я никогда в жизни не встану. С неграми я дружу, у меня косков перед ними нет, зачем мне на коленки шмякаться перед ними? Пускай американцы шмякуются, нам лучше даже. Пусть они с коленок не встают даже», — сказал Милонов «СЭ».

В гонке Мазепин занял последнее место и стал 19-м. Хуже него выступил только пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, который сошел с трассы.

(Сергей Федоров)