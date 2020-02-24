Маттиа Бинотто: «Феттель и Леклер начинают год на равных. Но командная тактика возможна»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу применения командной тактики в предстоящем сезоне. В прошлом году к «Феррари» было много вопросов из-за отношений между пилотами Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером, а также их борьбы на трассе.

— Думаю, что Шарль уже доказал свою готовность, — цитирует Crash Бинотто. — Он провел фантастический сезон и достиг уровня Феттеля в своих результатах. В начале 2020 года они находятся на равных. Но они сами понимают, что интересы команды превыше всего, поэтому командная тактика может быть применена. Но мы будем это делать, когда ситуация для нас будет очевидной. Прошлый год в этом смысле был полезным для пилотов и для меня. Мы поняли, как должны вести себя, что ставить в приоритет. Я доволен тем, на каком уровне идут коммуникации.