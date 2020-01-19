Марко ожидает от «Ред Булла» больше пяти побед в сезоне

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал о планах на предстоящий сезон. Он ожидает больше пяти побед. В прошлом году Макс Ферстаппен выиграл три гонки.

— Не буду указывать какое-то конкретное число побед, но в 2020-м их должно быть больше пяти, — цитирует Марко Autosport со ссылкой на f1i.com. — В прошлом сезоне нам помешали некоторые неудачи и столкновения, а также немного запоздавшие обновления двигателя и шасси.

Но в новом сезоне этих отговорок больше не будет. Мы хотим бороться за титул и должны быть конкурентоспособны с первой же гонки.