Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Марко ожидает от «Ред Булла» больше пяти побед в сезоне

04:35
Теги:

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал о планах на предстоящий сезон. Он ожидает больше пяти побед. В прошлом году Макс Ферстаппен выиграл три гонки.

— Не буду указывать какое-то конкретное число побед, но в 2020-м их должно быть больше пяти, — цитирует Марко Autosport со ссылкой на f1i.com. — В прошлом сезоне нам помешали некоторые неудачи и столкновения, а также немного запоздавшие обновления двигателя и шасси.

Но в новом сезоне этих отговорок больше не будет. Мы хотим бороться за титул и должны быть конкурентоспособны с первой же гонки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир