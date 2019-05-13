Макс Ферстаппен: "Рад финишировать на подиуме"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - о выступлении на "Гран-при Испании". Он занял третье место, а победил пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Борьба в первом повороте получилась хаотичной. Я чуть отступил и благодаря этому оказался в выгодном положении в трех следующих поворотах, – сказал Ферстаппен в блиц-интервью после финиша. – "Мерседес" был слишком быстр, чтобы угнаться за ними. Но я без проблем ехал впереди обоих пилотов "Феррари". Мы были быстры, и я рад финишировать на подиуме.

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