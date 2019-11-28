Макс Ферстаппен: «Победы и подиумы дали «Хонде» мотивацию работать дальше»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал решение «Хонды» остаться в «Формуле-1» до 2021 года. Она будет поставлять моторы двум командам — «Ред Буллу» и «Торо Россо».

— Я никогда не переживал на этот счет, — цитирует Motorsport Ферстаппена. — Я просто старался выжимать максимум из того, что у меня есть сейчас. Знал, что на 2020 год все договорено, а про то, что будет дальше, не переживал.

Конечно, победы и подиумы этого сезона помогли. Они дали им уверенность и мотивацию работать дальше. Если у тебя их нет, значит, у тебя проблемы. И производитель задастся вопросом: «Зачем вообще выступать в «Формуле-1».