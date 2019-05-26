Макс Ферстаппен: "Мы не могли рассчитывать на большее"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен квалификацией "Гран-при Монако". Голландец показал третий результат, уступив только паре "Мерседесов".

– Во втором сегменте я проехал очень хороший круг, – цитирует F1i Ферстаппена. – Но в третьем сегменте первая попытка была не очень хорошей, потому что шины еще недостаточно прогрелись. Мне пришлось атаковать, и это позволило занять третье место, которое меня устроило, потому что большего мы добиться не могли бы. Вторая попытка была не лучшей. На этой трассе каждая деталь имеет значение. Увидев, что я медленнее, чем в первой попытке, не стал рисковать. Третье место – лучше, чем в предыдущие годы. Надеюсь, что в гонке смогу подняться на подиум.