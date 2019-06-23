Макс Ферстаппен: "Гонка в Австрии будет трудной - я не жду чудес"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен рассказал, с какими проблемами столкнулся в гонке "Гран-при Франции". Голландец финишировал четвертым.

– Я видел впереди Леклера и пытался атаковать, хотел посмотреть, на какой максимум способна машина, – цитирует ВВС Ферстаппена. – Но после семи кругов потерялось сцепление задних колес. Я не мог больше полагаться на шины. Но в любом случае опередить одну из "Феррари" – это хорошо.

Всем хотелось бы побольше сцепления, но вместе с хорошей максимальной скоростью. Мне тяжело было атаковать. В первом и втором повороте машина была хороша, но максимальной скорости не хватало. Гонка в Австрии будет трудной – я не жду чудес.