Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Макларен» объявил о продаже пакета акций американским инвесторам

13:27
Теги:

«Макларен» объявил о продаже пакета акций американским инвесторам во главе с компанией MSP Sports Capital.

В заявлении на официальном сайте британской команды сообщается, что инвесторы выкупили 15 процентов акций за 185 миллионов фунтов. Отмечается, что компания инвестирует в «Макларен» 560 миллионов фунтов и планирует расширить пакет акций до 33 процентов к 2022 году.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир