«Макларен» объявил о продаже пакета акций американским инвесторам во главе с компанией MSP Sports Capital.

В заявлении на официальном сайте британской команды сообщается, что инвесторы выкупили 15 процентов акций за 185 миллионов фунтов. Отмечается, что компания инвестирует в «Макларен» 560 миллионов фунтов и планирует расширить пакет акций до 33 процентов к 2022 году.