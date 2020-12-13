«Макларен» объявил о продаже пакета акций американским инвесторам
13:27
«Макларен» объявил о продаже пакета акций американским инвесторам во главе с компанией MSP Sports Capital.
В заявлении на официальном сайте британской команды сообщается, что инвесторы выкупили 15 процентов акций за 185 миллионов фунтов. Отмечается, что компания инвестирует в «Макларен» 560 миллионов фунтов и планирует расширить пакет акций до 33 процентов к 2022 году.
«I'm very confident we have a very strong future ahead of us.»— McLaren (@McLarenF1) December 13, 2020
A message from @ZBrownCEO on today's news of a significant new long-term investment into McLaren Racing. Full story ??? https://t.co/66j20ZCrJ7 pic.twitter.com/M9smGI9oc9
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