Льюис Хэмилтон: «Не против снова встать на колено перед гонкой»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не исключил, что может вновь выразить протест против расизма и социальной несправедливости, встав на одно колено перед «Гран-при Штирии».

— Я не против вновь встать на одно колено, — цитирует GrandPrix 24/7 Хэмилтона. — Если буду уверен, что это не помешает нам хорошо выполнять свою работу, то сделаю это. Нам надо продолжать использовать возможность и высказываться, чтобы призывать людей к переменам. Ничего не изменится за пару недель, так что я продолжу делать все, что в моих силах.

Хэмилтон и еще 13 пилотов «Формулы-1» встали на одно колено в поддержку протеста против расизма и расовой несправедливости перед «Гран-при Австрии». 6 гонщиков, включая россиянина Даниила Квята, не поддержали данную акцию и остались стоять, будучи в футболках с надписями: «Нет расизму».

«Гран-при Штирии» пройдет с 10 по 12 июля.