Льюис Хэмилтон: «Не думал, когда и как я закончу в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что чувствует себя в наилучшей форме. Британец лидирует в общем зачете чемпионата мира и идет к шестому титулу.

— Однажды мне придется остановиться, но сейчас я чувствую себя фантастически физически и морально, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — У меня нет никаких мыслей о том, как и когда я закончу в «Формуле-1». Есть только стремление побеждать и добиваться новых высот вместе с командой. До сих пор мои приключения с «Мерседесом» феноменальны. И мы можем сделать многое. Не понимаю, почему люди принимают решение уйти. Я лично люблю свое дело и люблю вызовы.