Льюис Хэмилтон: «Когда-то настанет момент, когда заниматься гонками больше не захочется»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, когда уйдет из «Формулы-1».

— Моя реакция все еще довольно хороша, — цитирует Хэмилтона GPFans. — На каком-то этапе она, очевидно, ухудшится, но ее можно натренировать. Я думаю, что настанет момент, когда поддерживать нужный уровень станет невозможно.

Чтобы продолжать выступать на высоком уровне, необходимо жертвовать очень многим. Приходится очень много времени проводить вдали от семьи и друзей. Когда-то настанет момент, когда заниматься этим больше не захочется.

Хэмилтон в текущем сезоне стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».