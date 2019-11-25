Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Льюис Хэмилтон: «Когда-то настанет момент, когда заниматься гонками больше не захочется»

15:50
Теги:

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, когда уйдет из «Формулы-1».

— Моя реакция все еще довольно хороша, — цитирует Хэмилтона GPFans. — На каком-то этапе она, очевидно, ухудшится, но ее можно натренировать. Я думаю, что настанет момент, когда поддерживать нужный уровень станет невозможно.

Чтобы продолжать выступать на высоком уровне, необходимо жертвовать очень многим. Приходится очень много времени проводить вдали от семьи и друзей. Когда-то настанет момент, когда заниматься этим больше не захочется.

Хэмилтон в текущем сезоне стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир