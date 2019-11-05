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Линекер считает, что Хэмилтон должен получить звание рыцаря

18:30
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер считает, что британский пилот «Мерседеса»? Льюис Хэмилтон достоин рыцарского звания. В воскресенье Хэмилтон досрочно обеспечил себе победу в чемпионате-2019 и завоевал шестой титул чемпиона мира в карьере.

— И правда удивительно, что он все еще не посвящен в рыцари, особенно учитывая тех, кто был удостоен чести за успехи в спорте. Хэмилтон, возможно, наш величайший спортсмен, — написал Линекер в Twitter.

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