Линекер считает, что Хэмилтон должен получить звание рыцаря

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер считает, что британский пилот «Мерседеса»? Льюис Хэмилтон достоин рыцарского звания. В воскресенье Хэмилтон досрочно обеспечил себе победу в чемпионате-2019 и завоевал шестой титул чемпиона мира в карьере.

— И правда удивительно, что он все еще не посвящен в рыцари, особенно учитывая тех, кто был удостоен чести за успехи в спорте. Хэмилтон, возможно, наш величайший спортсмен, — написал Линекер в Twitter.