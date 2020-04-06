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Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

03:00
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии. Вторым финишировал гонщик молодежной системы «Рено» Кристиан Лундгор, третье место занял Джордж Расселл из «Уильямса».

Виртуальные гонки было решено проводить на фоне отложенного чемпионата из-за пандемии коронавируса. В первом старте победил пилот «Рено» Чжоу Гуаньюй.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

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