Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии. Вторым финишировал гонщик молодежной системы «Рено» Кристиан Лундгор, третье место занял Джордж Расселл из «Уильямса».

Your top ten from a memorable #VirtualGP!



A debut podium for all of our top three ???



Who impressed you most?#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/SAfNZGFM4s — Formula 1 (@F1) April 5, 2020

Виртуальные гонки было решено проводить на фоне отложенного чемпионата из-за пандемии коронавируса. В первом старте победил пилот «Рено» Чжоу Гуаньюй.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.