Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии. Вторым финишировал гонщик молодежной системы «Рено» Кристиан Лундгор, третье место занял Джордж Расселл из «Уильямса».

