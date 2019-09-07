Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Италии», Квят — 13-й
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Италии» с результатом 1.19,307. Вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру 0,039 секунды, а замкнул тройку партнер британца по команде Валттери Боттас.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-й результат.
Отметим, что по ходу квалификации дважды сессия останавливалась из-за красных флагов после сходов Серхио Переса на «Рейсинг Пойнт» и Кими Райкконена на «Альфа Ромео».
Концовка квалификации прошла без борьбы, только два пилота успели до клетчатого флага начать быстрые попытки: Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Остальные, увлекшись оттягиванием времени начала попытки, не успели начать быстрый круг вовремя.
Напомним, что из-за штрафов за замену силовых установок сверх квоты с конца пелотона в гонке стартуют Ландо Норрис, Пьер Гасли и Макс Ферстаппен.
Италия
Чемпионат мира
14-й этап
«Гран-при Италии»
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,307
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.19,346
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.19,354
4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.19,457
5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.19,839
6. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.20,049
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.20,455
8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.20,021
9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.20,498
10. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.20,515
11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.20,517
12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.20,615
13. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.20,630
14. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.21,068
15. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.21,125
16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.20,784
17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.21,291
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.21,800
19. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.22,356
20. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing)