Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Италии» с результатом 1.19,307. Вторым стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру 0,039 секунды, а замкнул тройку партнер британца по команде Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-й результат.

Отметим, что по ходу квалификации дважды сессия останавливалась из-за красных флагов после сходов Серхио Переса на «Рейсинг Пойнт» и Кими Райкконена на «Альфа Ромео».

Концовка квалификации прошла без борьбы, только два пилота успели до клетчатого флага начать быстрые попытки: Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Остальные, увлекшись оттягиванием времени начала попытки, не успели начать быстрый круг вовремя.

Напомним, что из-за штрафов за замену силовых установок сверх квоты с конца пелотона в гонке стартуют Ландо Норрис, Пьер Гасли и Макс Ферстаппен.

Италия

Чемпионат мира

14-й этап

«Гран-при Италии»

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,307

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.19,346

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.19,354

4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.19,457

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.19,839

6. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.20,049

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.20,455

8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.20,021

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.20,498

10. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.20,515

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.20,517

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.20,615

13. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.20,630

14. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.21,068

15. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.21,125

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.20,784

17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.21,291

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.21,800

19. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.22,356

20. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing)