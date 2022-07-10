Ферстаппен рассказал о проблеме, с которой столкнулся во время гонки «Гран-при Австрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги гонки «Гран-при Австрии». Он занял второе место.

«Трудный день. У нас были проблемы с шинами. Деградация была слишком серьезной, чтобы по-настоящему атаковать Шарля. Тем не менее, второе место — хороший результат в тяжелый день.

Здорово, что так много болельщиков приехали в Австрию. К сожалению, я не смог подарить им победу, но вторая позиция — хороший итог», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победил Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».