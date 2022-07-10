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Сегодня, 18:00

Ферстаппен рассказал о проблеме, с которой столкнулся во время гонки «Гран-при Австрии»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги гонки «Гран-при Австрии». Он занял второе место.

«Трудный день. У нас были проблемы с шинами. Деградация была слишком серьезной, чтобы по-настоящему атаковать Шарля. Тем не менее, второе место — хороший результат в тяжелый день.

Здорово, что так много болельщиков приехали в Австрию. К сожалению, я не смог подарить им победу, но вторая позиция — хороший итог», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победил Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/32080/12649277/austrian-grand-prix-live-updates-from-the-race-as-max-verstappen-looks-to-extend-title-lead-from-pole
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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