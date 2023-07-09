Ландо Норрис: «Я был близок к поулу! Но Ферстаппен всегда все портит»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что доволен вторым местом в квалификации «Гран-при Великобритании».

«Я был близок к поулу! Это довольно безумно. Мой последний круг получился очень хорошим. А на круге возвращения в боксы я слышал по радио Зака Брауна, это был лучший момент. Это здорово для всех нас, для всей команды. Макс всегда все портит! (смеется). Нет, на самом деле я очень рад. Это был особенный для нас день. Такой результат компенсирует все — весь тяжелый труд, всю проделанную работу. Особенно здесь, с обновленной ливреей, на домашнем для меня и для команды Гран-при. Большое всем спасибо», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации «Гран-при Великобритании». Третьим стал Оскар Пиастри из «Макларена».