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Квята оштрафовали на 10 секунд за инцидент со Строллом

19:09
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Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят получил штраф в 10 секунд по ходу гонки «Гран-при Бахрейна». Он был наказан за инцидент со сходом пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.

После рестарта гонки Стролл столкнулся с Квятом, его болид перевернулся, после чего на трассе появился желтый флаг. Напомним, гонка была приостановлена на длительное время после аварии Ромена Грожана.

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