Квята оштрафовали на 10 секунд за инцидент со Строллом

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят получил штраф в 10 секунд по ходу гонки «Гран-при Бахрейна». Он был наказан за инцидент со сходом пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.

После рестарта гонки Стролл столкнулся с Квятом, его болид перевернулся, после чего на трассе появился желтый флаг. Напомним, гонка была приостановлена на длительное время после аварии Ромена Грожана.