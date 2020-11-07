Квят рассказал о своем прорыве на 4-е место на «Гран-при Имолы»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своем прорыве на 4-е место в гонке «Гран-при Имолы».

— Я знал, что на рестарте у меня будет преимущество благодаря более прогретой резине, потому что у соперников были более жесткие шины, — приводит Autosport.com слова Квята. — Мне нужно было как можно быстрее воспользоваться преимуществом. Я постарался как можно лучше выйти из последнего поворота и поймать слипстрим. Видел, что Перес растерялся и не знает, в какую сторону сместиться. Потом он начал уходить вправо, и я решил воспользоваться слипстримом от Албона и обогнать слева. Надеялся, что Алекс не будет совершать странных маневров, потому что это было бы чревато для нас. Борьба была плотной, места было мало, но мне удалось хорошо затормозить перед первым поворотом.

Иногда приходится импровизировать на ходу. Я знал, что Леклер не так уверен в машине, как я, потому что он на более жестком комплекте. Постарался как можно лучше выйти из поворота Tosa и обойти Шарля с помощью слипстрима. Не удалось, но все равно получилось эффективно. Потом я просто попробовал пройти Леклера благодаря позднему торможению. Видел, что он тормозит раньше меня и подумал, что смогу выйти вперед, если оставлю ему достаточно места внутри. Так и вышло.

К моменту, когда я догнал Риккьярдо, уже использовал почти весь заряд батареи ERS. Нужно было подождать пару кругов для того, чтобы ее зарядить. После этого я начал давить на Даниэля, но он уже прогрел резину, пока я обгонял других пилотов. Кроме того, у «Рено» очень высокая скорость на прямых. Возможно, если бы гонка была на несколько кругов длиннее, я бы смог обогнать Риккьярдо.