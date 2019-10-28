Квят не согласен со штрафом за столкновение с Хюлькенбергом

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при Мексики». Он финишировал девятым, но был оштрафован на 10 секунд за инцидент с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом на последнем круге «Гран-при Мексики». Он поддел болид немца, что привело к развороту. Квят переместился на 11-ю позицию.

— Мы знали, что будет сложная гонка, но у нас были большие надежды получить некоторые очки, — цитирует Квята официальный сайт команды. — В некотором смысле мы скомпрометировали гонку нашей хорошей квалификацией. Я очень расстроен штрафом. Как гонщик, не согласен с ним, потому что нам говорят, что нам разрешено бороться. Нико защищался, а я атаковал, и такие вещи случаются, особенно на последнем повороте последнего круга. Несмотря на это, чувствую, что провел хорошую гонку. Я с нетерпением жду возвращения на трассу на следующей неделе в Остине.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й