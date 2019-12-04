Квят на тестах в Абу-Даби использовал шлем, в котором ему не разрешили выступить на «Гран-при России»

В ходе шинных тестов в Абу-Даби российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят использовал шлем новой расцветки. Россиянин готовил его к «Гран-при России», но тогда ФИА запретила его использовать, так как это было бы уже второе серьезное изменение шлема у гонщика в течение сезона.

Daniil Kvyat finally using his Russian GP helmet today during the #AbuDhabiTest ?? pic.twitter.com/4xvR2cLfzc — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) December 3, 2019