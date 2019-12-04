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Квят на тестах в Абу-Даби использовал шлем, в котором ему не разрешили выступить на «Гран-при России»

01:56
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В ходе шинных тестов в Абу-Даби российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят использовал шлем новой расцветки. Россиянин готовил его к «Гран-при России», но тогда ФИА запретила его использовать, так как это было бы уже второе серьезное изменение шлема у гонщика в течение сезона.

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