Култхард не верит, что Феттель вернется на топ-уровень после ухода из «Феррари»

Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард заявил, что сомневается в возвращении пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля на высокий уровень после ухода из итальянской команды по окончании сезона-2020.

— Феттель исчерпал себя, — приводит Grandprix247 слова Култхарда. — Да, он — четырехкратный чемпион, но это уже в прошлом, а мы говорим о том, что происходит сейчас. Себастьян не может повлиять на процесс конструкции болида, он — не проектировщик и не дизайнер, хотя гонщик — всегда голос машины. Всегда хочется, чтобы обладатель этого голоса был самым быстрым гонщиком, а не самым медленным. Феттель уже несколько гонок не может попасть в десятку лучших, так что все кончено. Можно надеяться, что он вернет прежнюю форму в «Рейсинг Пойнт», но я сомневаюсь в этом. Никогда не говори никогда, но я просто не вижу, что изменится для Себастьяна.