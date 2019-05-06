Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что можно сократить количество свободных заездов в "Формуле-1". По его словам, пятничные практики могут исчезнуть.

– Думаю, все зависит от того, сколько гонок будет в сезоне, – цитирует F1Today Хорнера. – Если у нас будет больше гонок, возможно, придется сократить время на "Гран-при". Мы видели, что и одна практика вполне неплохо работает. Возможно, одной практики вполне хватит. Тогда приезжать на автодром можно и позже – времени на подготовку хватит.