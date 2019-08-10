Кристиан Хорнер: "Ферстаппен достиг настоящей зрелости в этом сезоне"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил прогресс в выступлениях Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Его впечатлила реакция голландца на поражение в гонке "Гран-при Венгрии", где он уступил на последних кругах Льюису Хэмилтону.

– Он боролся очень зрело, – цитирует F1i Хорнера. – Конечно, такое поражение очень расстраивает. Но Макс имеет полную картину, знает ситуацию, в которой мы оказались в Венгрии. Он понимает, как читать гонку. Хотя непрофессионалу может показаться, что "Ред Булл" ошибся со стратегией. Это не так. У "Мерседеса" была более быстрая машина, и он получил шанс провести "бесплатный" пит-стоп. Максу хватило зрелости, чтобы понять ситуацию. Он достиг настоящей зрелости в этом сезоне.

У Хэмилтона в чемпионате большой запас. Он может в трех гонках вообще не финишировать и не волноваться. Должно случиться что-то невероятное, чтобы Хэмилтон не выиграл этот чемпионат. Но наша цель – сократить максимально разрыв.