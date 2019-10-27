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Кристиан Хорнер: «Албон поразил «Ред Булл» своей работой»

12:10
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Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер отметил, что в команде не спешат принимать решение о составе на следующий сезон. На место напарника Макса Ферстаппена претендуют Александр Албон и Пьер Гасли.

— Привилегированное положение «Ред Булла» в том, что у нас есть две команды, поэтому нам не нужно принимать жесткое решение о том, кто станет напарником Макса до конца года, — цитирует Crash Хорнера. — У всех контракт с «Ред Буллом». Мы можем потерпеть, пока все необходимые оценки будут даны для принятия оптимального решения.

Албон делает очень хорошо свою работу. Нужно помнить, что это его первый сезон в «Формуле-1». И он выступает с очень сильным напарником. У него не было времени на тесты. Но он очень хорошо адаптировался. Он отлично понимает машину и обретает уверенность на трассах, которые видит впервые. Албон поразил команду своим отношением к работе.

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