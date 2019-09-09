Кими Райкконен: «Не занимаюсь объяснением штрафов, я не знаю правила»

Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен объяснил, чем было вызвано его неудачное выступление на «Гран-при Италии». После аварии в квалификации финн стартовал с пит-лейна, но вскоре после начала гонки получил 10-секундный штраф за то, что ему поставили не те шины, сообщает Sky Sports.

- В квалификации я попал в аварию, а в гонке мы почему-то перепутали шины и получили штраф, — сказал финн. — Не знаю, почему так получилось. Я не занимаюсь объяснением штрафов, я не знаю правила. Кто-то где-то облажался, но так бывает.