Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Кими Райкконен: «Не занимаюсь объяснением штрафов, я не знаю правила»

22:16
Теги:

Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен объяснил, чем было вызвано его неудачное выступление на «Гран-при Италии». После аварии в квалификации финн стартовал с пит-лейна, но вскоре после начала гонки получил 10-секундный штраф за то, что ему поставили не те шины, сообщает Sky Sports.

- В квалификации я попал в аварию, а в гонке мы почему-то перепутали шины и получили штраф, — сказал финн. — Не знаю, почему так получилось. Я не занимаюсь объяснением штрафов, я не знаю правила. Кто-то где-то облажался, но так бывает.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир