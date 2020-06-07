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Кевин Магнуссен: «В 2021 году «Хаас» может подобраться к лидерам поближе»

14:15
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что видит в американской команде потенциал и хочет остаться в ней на следующий сезон.

— Я хочу остаться в «Хаас» на следующий год, — приводит F1i.com слова Магнуссена. —  У команды есть опция продления контракта, надеюсь, ей воспользуются. Уверен, что в ближайшие годы в «Хаасе» все будет хорошо, а учитывая введение ограничений бюджетов мы можем подобраться к лидерам поближе в 2021 году. На зимних тестах машина смотрелась многообещающе, кажется, мы сумели решить проблемы, которые преследовали нас в прошлом году.

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