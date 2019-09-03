Кевин Магнуссен: «Мы не понимаем, как наша машина работает с шинами»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не понимает, как работали шины на его машине в гонке «Гран-при Бельгии». Датчанин проехал совершенно разные отрезки, теряя позиции и отыгрывая их.

— Я принял решение подольше задержаться на «софте», что было ошибкой, — цитирует GPToday Магнуссена. — В какой-то момент подумал, что шины снова работают, но это было не так. Я безнадежно терял позиции. Потом решил терпеть, думая, что дело в машине, надеясь на какой-то инцидент, который помог бы мне прорваться и заехать на пит-стоп. А когда сменил резину, машина ожила, и я стал догонять соперников. Я не понимаю, как это работает, что происходит. Машина ведет себя совершенно случайным образом. В разных гонках. И даже в одной гонке. Когда ты не понимаешь своей машины, это пугает и нервирует. Мы не можем извлекать уроки для следующих гонок. Не знаем, почему у нас проблем с шинами больше, чем у других.