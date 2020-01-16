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Источник: в «Феррари» недовольны машиной на новый сезон

15:11
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В «Феррари» недовольны машиной на 2020 год, сообщает Motrosport со ссылкой на журналиста Лео Туррини, близкого к команде. В прошлом сезоне итальянская команда заняла второе место в Кубке конструкторов.

- Кажется, пока данные, полученные на симуляторе и в аэродинамической трубе не впечатляют инженеров, — отметил Туррини. — Но не забывайте, что время еще есть.

Я не уверен, что это последний год Феттеля в красной команде. Тем более после того, как Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл». А жесткость итальянских СМИ на Феттеля никак не повлияла. В первую очередь потому, что он их не читает.

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