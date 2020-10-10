Хюлькенберг заменит Стролла на «Гран-при Айфеля»

«Рейсинг Пойнт» объявил о замене в составе пилотов на «Гран-при Айфеля».

Немец Нико Хюлькенберг проведет этап вместо канадца Лэнса Стролла, который почувствовал недомогание в субботу утром. Команда приняла решение поберечь Стролла и вызвала Хюлькенберга, который ранее в этом сезоне уже выступал за команду, заменяя заболевшего коронавирусом Серхио Переса.

Квалификация «Гран-при Айфеля» стартует сегодня, 10 октября в 16.00 (мск). Гонка состоится завтра, 11 октября в 15.00 (мск).