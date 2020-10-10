Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хюлькенберг заменит Стролла на «Гран-при Айфеля»

15:25
Нико Хюлькенберг. Фото -
Нико Хюлькенберг. Фото -
Теги:

«Рейсинг Пойнт» объявил о замене в составе пилотов на «Гран-при Айфеля».

Немец Нико Хюлькенберг проведет этап вместо канадца Лэнса Стролла, который почувствовал недомогание в субботу утром. Команда приняла решение поберечь Стролла и вызвала Хюлькенберга, который ранее в этом сезоне уже выступал за команду, заменяя заболевшего коронавирусом Серхио Переса.

Квалификация «Гран-при Айфеля» стартует сегодня, 10 октября в 16.00 (мск). Гонка состоится завтра, 11 октября в 15.00 (мск).

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир