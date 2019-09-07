Пилоту «Рено» Нико Хюлькенбергу вынесено предупреждение за срез поворота во время квалификации «Гран-при Италии» в третьем сегменте. Немец сделал это, чтобы пропустить остальных гонщиков, но те в свою очередь притормозили, создав хаос на круге подготовки к быстрой попытке. В результате семеро пилотов не смогли успеть начать быструю попытку до окончания времени, и это спровоцировало расследование со стороны стюардов. Первым они вызвали Хюлькенберга, с которого началась эта реакция.

В результате рассмотрения дела было вынесено предупреждение немцу, поскольку не удалось доказать, преднамеренно ли он срезал поворот. Сам гонщик утверждает, что просто увлекся слежением за ехавшими сзади машинами и пропустил момент торможения для входа в поворот. Данные телеметрии не позволили стюардам однозначно судить об инциденте.

В то же время Хюлькенберг оказался по повторным расследованием, потому что стюарды рассматривают дело об чрезмерно медленной езде. Вместе с немцем под расследованием оказались Карлос Сайнс и Лэнс Стролл. А Себастьян Феттель оказался под расследованием из-за выезда четырьмя колесами за пределы трассы во время быстрой попытки во втором сегменте.