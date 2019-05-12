Хэмилтон заявил, что будет рад поменяться позициями с Боттасом в гонке

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - о квалификации "Гран-при Испании". Он занял второе место, а первым стал его партнер Валттери Боттас.

- Валттери превосходно поработал. Он был быстр весь уик-энд, – цитирует Хэмилтона Autosport. – Мне, в свою очередь, не удалось собрать хороший круг. Последние круги, особенно в третьем сегменте, получились не очень удачными. Но в конце концов я просто выступил не лучшим образом. Здорово, что команда заняла первый ряд. Постараемся преобразовать это в хороший результат в гонке. И, конечно, я буду рад, если мы поменяемся позициями с Боттасом.

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

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