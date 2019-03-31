Хэмилтон выиграл "Гран-при Бахрейна" после двух провалов "Феррари"

Пилот "Мерседеса", действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Бахрейна". Вторым финишировал его партнер по команде Валттери Боттас. "Мерседес" сделал второй победный дубль подряд.
Тройку лидеров замкнул Шарль Леклер на "Феррари". Незадолго до финиша он вышел в лидеры, однако из-за проблем с двигателем сильно потерял в скорости.
Еще один гонщик "Феррари" Себастьян Феттель также лидировал на дистанции, но в борьбе с Хэмилтоном его болид развернуло, после чего он столкнулся с Джорджем Расселлом из "Уильямса" и потерял переднее антикрыло. В результате он занял пятое место, а четвертым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булла".
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-й результат.
Бахрейн
Чемпионат мира
2-й этап
"Гран-при Бахрейна"
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.34,295
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 0.02,980
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 0.06,131
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 0.06,408
5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 0.36,068
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 0.45,754
7. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 0.47,470
8. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 0.58,094
9. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1.02,697
10. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1.03,696
11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1.04,599
12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1 круг
13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1 круг
14. Лэнс Стролл (Канада, Racing Point) - 1 круг
15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 1 круг
16. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 2 круга
Не финишировали: Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Даниэль Риккьярдо (Австралия, Renault), Карлос Сайнс (Испания, McLaren), Ромен Грожан (Франция, Haas)
Личный зачет: 1. Валттери Боттас - 44. 2. Льюис Хэмилтон - 43. 3. Макс Ферстаппен - 27. 4. Шарль Леклер - 25. 5. Себастьян Феттель - 22. 6. Кими Райкконен - 10. 7. Ландо Норрис - 8. 8. Кевин Магнуссен - 8. 9. Нико Хюлькенберг - 6. 10. Пьер Гасли - 4. 11. Александр Албон - 2. 12. Лэнс Стролл - 2. 13. Даниил Квят - 1. 14. Серхио Перес - 1. 15. Джордж Расселл - 0. 16. Карлос Сайнс - 0. 17. Роберт Кубица - 0. 18. Даниэль Риккьярдо - 0. 19. Антонио Джовинацци - 0. 20. Ромен Грожан - 0
Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 87. 2. Ferrari - 47. 3. Red Bull Racing - 31. 4. Alfa Romeo - 10. 5. McLaren - 8. 6. Haas - 8. 7. Renault - 6. 8. Toro Rosso - 3. 9. Racing Point - 3. 10. Williams - 0