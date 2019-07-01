Хэмилтон пожаловался на проблемы с перегревом шин после "Гран-при Австрии"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон – о гонке на "Гран-при" Австрии. Он занял пятое место, а победил Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Британец продолжает лидировать в общем зачете.

– Не думаю, что гоночный уик-энд закончился для нас совсем плохо. Я финишировал пятым и набрал очки, так что движемся дальше, – цитирует Хэмилтона Autosport. – У нас были серьезные проблемы с перегревом шин. Насколько знаю, у "Феррари" и "Ред Булла" с этим все было нормально. А нам эти проблемы помешали реализовать скорость машины.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 17-е место.