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Хэмилтон пожаловался на проблемы с перегревом шин после "Гран-при Австрии"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон – о гонке на "Гран-при" Австрии. Он занял пятое место, а победил Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Британец продолжает лидировать в общем зачете.

– Не думаю, что гоночный уик-энд закончился для нас совсем плохо. Я финишировал пятым и набрал очки, так что движемся дальше, – цитирует Хэмилтона Autosport. – У нас были серьезные проблемы с перегревом шин. Насколько знаю, у "Феррари" и "Ред Булла" с этим все было нормально. А нам эти проблемы помешали реализовать скорость машины.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 17-е место.

 

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/57398-lyuis-hemilton-u-nas-byli-problemy-s-peregrevom-shin

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