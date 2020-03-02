Хельмут Марко: «В Австралии «Ред Булл» поборется с «Мерседесом» за победу»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что его команда окажет серьезное сопротивление «Мерседесу» в борьбе за победу в первой гонке сезона-2020.

— Новая машина полностью соответствует нашим ожиданиям, — приводит Autosport.com слова Марко. — В Австралии мы сможем побороться с «Мерседесом» за победу. Конечно, на тестах никто не выкладывает карты, но мы лучше готовы к старту сезона, чем в предыдущие годы. Наша цель в 2020 году — помочь Максу Ферстаппену стать самым молодым чемпионом мира, и мы стали на шаг ближе к достижению этой цели.

Первый этап сезона-2020 в «Формуле-1» состоится в Австралии, он пройдет с 13 по 15 марта.