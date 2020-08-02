Советник «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота «Феррари» Шарля Леклера в квалификации «Гран-при Великобритании». Монегаск занял 4-е место, опередив своего партнера по команде, Себастьяна Феттеля практически на секунду.

— Откуда Леклер берет скорость — загадка, — цитирует Bild Марко. — Он был быстрее на прямых, чем «Ред Булл», причем это, похоже, касается только его, ведь от его партнера по команде, Феттеля, мы ничего такого не увидели. Шарль проиграл своему лучшему времени 2019 года всего две десятых.

Гонка «Гран-при Великобритании» состоится сегодня, 2 августа. Начало — в 16.00 по московскому времени.