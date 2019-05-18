Хельмут Марко: "Мерседес" никогда не был так хорош, как сейчас"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что "Мерседес" имеет тотальное превосходство над конкурентами. Он это заявил после тестов в Барселоне, где россиянин Никита Мазепин смог показать высокий результат за рулем "Мерседеса".

– То, что второй по скорости гонщик "Формулы-2" стал самым быстрым, является наглядной демонстрацией превосходства "Мерседеса", – цитирует Bild Марко. – Меня удивило, что они даже не пытались скрыть свою игру, оставив Мазепина. "Мерседес" никогда не был так хорош. Даже в Монако превосходство "Мерседеса" будет огромным из-за невероятного болида. Наши шансы невелики. У "Феррари" тоже нет шансов в Монако. Она может оказаться шестой или седьмой даже. Максимальная скорость "Феррари" в Монако будет бесполезна.