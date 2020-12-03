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Грожан может взять паузу в карьере после страшной аварии

10:35
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Пилот «Хаас» Ромен Грожан, попавший в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна», может взять годичную паузу в карьере. По его словам, он не хочет, чтобы его близкие воновались.

— Хочу выяснить, на что я способен, хочу ли еще этого, есть ли во мне страсть, боюсь ли я? Сомнения не связаны с тем, может ли эта авария повториться. Я просто не хочу, чтобы мои близкие еще раз прошли через это.

Неделю назад годичный перерыв казался невозможным. Сегодня же я думаю о том, что можно было бы заняться кайтсерфингом, покататься на велосипеде, больше времени проводить с детьми, веселиться, пить хорошее вино. Эта авария навсегда изменила мою жизнь, — цитирует Грожана GrandPX.

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