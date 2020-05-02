«Гран-при Венгрии» может пройти 23 августа

Дата проведения «Гран-при Венгрии» может быть изменена, сообщает GPBlog. Сезон в «Формуле-1» не начался из-за пандемии коронавируса.

Ранее соревнования должны были пройти с 31 июля по 2 августа. До этого правительство Венгрии

выпустило постановление, согласно которому в стране до 15 августа запрещено проведение мероприятий с участием более 500 человек. Организаторы заявили, что гонка может пройти только без зрителей.

По данным источника, сейчас рассматриваются другие даты проведения соревнований. На данный момент наиболее вероятно, что гонка пройдет 23 августа. Руководство «Больших призов» и правительство Венгрии ведут переговоры по этому поводу.