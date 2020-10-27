Глава «Мерседеса» пообещал Расселлу место в «Формуле-1» на следующий сезон

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал о разговоре с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом о будущем британского гонщика в «Формуле-1».

Летом «Уильямс» объявил, что сохранит текущую пару боевых пилотов на 2021 год, однако затем у команды сменились владельцы.

— Тото сказал мне: «Слушай, я тебя поддерживаю. Ты будешь на решетке в следующем году, не беспокойся», — приводит слова Расселла RaceFans.

В этом сезоне Рассел был успешнее своего напарника по команде Николаса Латифи во всех квалификациях. Однако ни в одной гонке сезона пилотам «Уильямса» не удалось финишировать в очках.