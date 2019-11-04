Гасли заявил, что сошел на «Гран-при США» из-за контакта с Пересом

Пилот команды «Торо Россо» Пьер Гасли — о причинах схода с дистанции на «Гран-при США». Он заявил, что это произошло из-за контакта с гонщиком «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом, который не попал в трансляцию.

— Я ехал в очках 53 круга из 56, — цитирует Гасли Motorsport.com. — И считаю, что до того момента проводил очень хорошую гонку. Я держался в одном темпе с Сайнсом, что меня удивило. За три круга до финиша у нас началась борьба с Серхио Пересом и мы столкнулись в 13-м повороте. Был контакт, я сломал правую переднюю подвеску и после этого вынужден был сойти. Мы боролись. Уже в 12-м повороте шла борьба, а в 13-м он занял внутреннюю траекторию, и я задел его правым передним колесом. Из-за этого погнулась передняя подвеска, пришлось ехать в боксы и сходить. Что бы там ни было, мне уже не вернут очки. Я не знаю, виноват ли Перес. Посмотрю на видео. Не думаю, что там был серьезный инцидент. Но, к сожалению, его хватило, чтобы сломать мне подвеску.

Из-за столкновения с Пересом другой пилот «Торо Россо» Даниил Квят получил штраф и лишился очков, опустившись на 12-е место.