Гасли: «Я уже продемонстрировал свой потенциал. Показал, что способен добиваться результата»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о своем будущем в «Формуле-1».

«Это мой пятый сезон в «Формуле-1». Я занимаюсь всем этим, потому что хочу бороться за самые высокие места. Вот почему я каждый день просыпаюсь и встаю с кровати, почему каждый день тренируюсь. Почему слежу за питанием, сном, восстановлением. Я стараюсь уделять внимание каждой малейшей детали, потому что хочу бороться с лучшими за самые высокие места.

Я вижу Шарля Леклера в «Феррари», вижу Макса Ферстаппена в «Ред Булл», Джорджа Расселла в «Мерседесе», Ландо Норриса в «Макларене» — я боролся с этими ребятами всю свою жизнь, всю карьеру. Знаю, что именно там мое место и хочу получить свой шанс оказаться там.

Я чувствую, что готов сделать следующий шаг. Мне кажется, я уже продемонстрировал свой потенциал. Показал, что способен добиваться результата, когда в моем распоряжении оказываются нужные инструменты», — приводит слова Гасли Racefans.

31 марта появилась информация, что «Ред Булл» хочет сохранить Гасли в команде. Он выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего был переведен в «Торо Россо» (предыдущее название команды «Альфа Таури», в которой пилот находится сейчас).