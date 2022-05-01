Пилот «Ред Булла» Серхио Перес рассказал о том, кто в команде является первым номером.

«Я бы ушел из «Формулы-1», если бы меня считали вторым номером команды. Это было бы неуважительно по отношению к моей карьере. Я участвую в «Формуле-1», потому что знаю, что могу победить и стать чемпионом. Мне не нужно ничего доказывать кому бы то ни было. Я остаюсь сосредоточенным на победе в чемпионате.

Если бы меня попросили позволить Максу выиграть гонку, в то время как я мог бы выиграть чемпионат, думаю, у нас возникли бы проблемы. Но сейчас все это неактуально. Команда открыто дала нам понять, что хочет, чтобы оба гонщика были впереди. Нет ничего лучше, чем бороться за чемпионство вместе с Максом. У нас лучшая команда, и это помогает нам двигаться вперед», — цитирует Переса FOX Sports Mexico.

По итогам «Гран-при Эмилии-Романьи» Перес пришел вторым. Выиграл гонку его напарник Ферстаппен.

В личном зачете «Формулы-1» Перес занимает третье место с 54 очками, второй — Ферстаппен (59 очков).