Франц Тост: "Современные гонщики - сильнейшие за все время в "Формуле-1"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост не согласился с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном по поводу того, насколько тяжелы физические нагрузки в современной "Формуле-1". Британец ранее заявил, что гонки сейчас слишком легко даются пилотом с точки зрения выносливости.

– Мне кажется, нынешний физический уровень гонщиков самый высокий за все время, что я застал в "Формуле-1", – цитирует F1i Тоста. – Не нужно забывать, что у нас сейчас пилоты, которые начинали карьеру в шесть-семь лет. К "Формуле-1" они подходят с 10-15 годами опыта за плечами. У наших пилотов, например, есть специальная программа физподготовки. У них свой тренер, свой режим питания. Они так хорошо подготовлены, что само управление машиной для них не так уж тяжело. Конечно, это время нельзя сравнивать с тем, что было 20-30 лет назад. Тогда некоторые пилоты ни разу не бывали в спортзале, другие курили. Иногда из-за проблем с выносливостью они просто сходили с трассы и говорили, что возникли проблемы с коробкой передач.

Это данность. Сейчас у нас хорошие гонщики в "Формуле-1", обладающие высоким уровнем. Поэтому и аварий нет. Хотя кому-то не хватает этого для развлечения. Мои друзья говорят, что сейчас даже в первом повороте нет былых завалов. Это из-за высокого уровня пилотов. Причем рост продолжается. И не только в нашем спорте – в любом. Уровень растет.