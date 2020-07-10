Франц Тост: «По поводу возвращения Феттеля в «Ред Булл» будет решать Дитрих Матешиц»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост оценил вероятность возвращения Себастьяна Феттеля в «Ред Булл».

— Решение будет принимать Дитрих Матешиц, — приводит RaceFans слова Тоста. — С точки зрения нашей команды ничего не изменится, мы продолжим готовить пилотов для «Ред Булла». Пока сложно сказать, кто из нашей молодежной программы лучше всех готов к переходу в «Формулу-1». У нас есть несколько пилотов в «Формуле-2» и «Формуле-3», надо подождать еще несколько этапов, чтобы дать объективную оценку. Может ли Феттель стать наставником нашей программы? Насколько мне известно, этот вопрос сейчас не обсуждается.