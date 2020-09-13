Франц Тост: «Квят потрясающе выступил»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост похвалил выступление Даниила Квята на «Гран-при Тосканы». Российский пилот занял седьмое место, по ходу гонка несколько раз прерывалась.

— Это была очень захватывающая и веселая гонка. Это нравится болельщикам, поэтому они наверняка довольны, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Тоста. — Два красных флага — большая редкость в «Формуле-1». К сожалению, мы были вовлечены в первый инцидент, когда Пьер был зажат в «бутерброде» между Грожаном и Райкконеном. Из-за этого машина была сильно повреждена, он не смог ехать дальше. Но после аварии Пьер был в порядке, а это самое главное.

Мы знаем, насколько Пьер хорош, и я убежден, что в следующей гонке в России он придет в себя и оправится.

Даниил сегодня поработал отлично, сумел избежать хаоса на старте и закончил первый круг на девятой позиции перед первым флажком. У него был хороший старт, и он завершил гонку на седьмом месте. Это потрясающее выступление.

Из-за красных флажков мы решили изменить тактику, что позволило улучшить производительность. Мы добавили несколько очков в копилку и постараемся продолжить это в России.