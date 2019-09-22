Франц Тост: «Квят мог бы совершить прорыв»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал результат гонки «Гран-при Сингапура» для его команды. Пьер Гасли финишировал восьмым, а Даниил Квят — 15-м.

— Это была интересная гонка с большим количеством обгонов и тремя выездами машины безопасности, что повысило драматичность, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Тоста. — Мы квалификацию провели не очень удачно, но благодаря ряду штрафов Гасли начал гонку 11-м, а Квят — 14-м. Мы решили развести их по разным тактикам. Квят сразу был не очень доволен своими шинами, жаловался на сцепление с дорогой. Поэтому мы отправили его на пит-стоп раньше, чем планировали, чтобы помочь найти темп. Когда появилась первая машина безопасности, решили сменить ему стратегию, снова зазвав на пит-стоп. Он мог бы совершить прорыв ближе к концу, но столкнулся с Райкконеном. Это привело к потере позиций.

Гасли же провел фантастическую гонку. Все контролировал. Он был доволен машиной и тактикой. Пьер приблизился к Норрису, но не смог его обогнать. И все же восьмая позиция — это очень хорошо.